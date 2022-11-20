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Катар стал первой страной-хозяйкой ЧМ, проигравшей матч открытия

Анна Касаткина
22:33 20.11.2022
Встреча между Эквадором и Катаром завершилась со счетом 2:0.
Катар стал первой страной-хозяйкой ЧМ, проигравшей матч открытия
© Фото: Pawel Andrachiewicz Keystone Press Agency Global Look Press
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Сборная Катара в матче открытия чемпионата мира по футболу 2022 года уступила команде Эквадора. Это стало первым случаем за 92-летнюю историю турнира, когда страна-хозяйка уступила в стартовой игре мундиаля.

Встреча на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре завершилась со счетом 2:0 в пользу эквадорской сборной.

ЧМ-2022 открылся в Катаре 20 ноября. Катар стал первой арабской и мусульманской страной, которая приняла турнир. Завершится чемпионат 18 декабря.

Российская сборная не принимает участия в турнире, так как в феврале UEFA приняла решение о приостановке участия национальной команды и клубов из РФ в соревнованиях под эгидой организации.

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