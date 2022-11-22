Аргентина сенсационно проиграла Саудовской Аравии на ЧМ по футболу в Катаре

Футболистам из Саудовской Аравии для победы хватило трех ударов по воротам, два их них попали точно в цель.

© Фото: Peter Schatz, imago, sportfotodienst, Globallookpress

Игроки сборной Аргентины со счетом 1:2 проиграли команде Саудовской Аравии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча прошла сегодня на Национальном стадионе в Лусаиле в присутствии 88 012 болельщиков.

Для Лионеля Месси это был крайне важный мачт: он стал четвертым футболистом в истории своей страны, сыгравшим на пяти чемпионатах мира и хотел стать первым, кто сумеет забить гол на пяти чемпионатах. С этой задачей 35-летний форвард справился - на 10-й минуте Месси с пенальти открыл счет в матче.

Но это не помогло команде победить. Аргентинцы 14 раз атаковали соперника, нанесли шесть ударов в створ ворот, но не смогли закрепить свое положение. Во втором тайме футболисты из Саудовской Аравии провели три контратаки и дважды точно пробили по воротам: отличились Салех аль-Шехри (48-я минута) и Салем аль-Давсари (53).

Сборная Саудовской Аравии прервала победную серию команды Аргентины из 36 матчей без поражений, которая длилась с 2019 года. До повторения рекорда, который принадлежит команде Италии, аргентинцам не хватило одной встречи.

Напомним, что чемпионат мира по футболу проходит в Катаре. Команды Аргентины и Саудовской Аравии выступают в группе С вместе со сборными Польши и Мексики. Финал мирового первенства по футболу состоится 18 декабря на Национальном стадионе Лусаиле.