Путин и Пашинян приехали на площадку саммита ОДКБ на одном Aurus

Премьер Армении встретил российского лидера в аэропорту и вместе с ним отправился на саммит.

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян приехали на площадку заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване на одном российском автомобиле Aurus. Отмечается, что Пашинян тепло встретил российского лидера в аэропорту и далее вместе с ним отправился на саммит.

Напомним, в рамках заседания будут затронуты ключевые направления взаимодействия в ОДКБ, а также актуальные международные и региональные проблемы. Владимир Путин также встретится с Николом Пашиняном отдельно.

Ранее президент России обсудил по телефону со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко предстоящее заседание стран ОДКБ. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что у Путина и Лукашенко в ходе заседания будет возможность встретиться.