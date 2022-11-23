Путин прибыл в Ереван для участия в саммите ОДКБ

На заседании будут затронуты ключевые направления взаимодействия в ОДКБ, а также актуальные международные и региональные проблемы.

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Президент России Владимир Путин прилетел с визитом в столицу Армении для участия в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Уточняется, что в рамках заседания, которое пройдет в узком и расширенном составе, планируется подписание итоговых документов.

Как сообщалось на сайте Кремля, на заседании будут затронуты ключевые направления взаимодействия в ОДКБ, а также актуальные международные и региональные проблемы.

Вместе с тем у Владимира Путина намечена встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Кроме того, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что у российского президента будет возможность встретиться и с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Напомним, сегодня в Ереване стартовало совместное заседание министров иностранных дел, министров обороны и секретарей советов безопасности стран - членов ОДКБ. Россию на саммите представляют Сергей Шойгу, Сергей Лавров и Николай Патрушев.