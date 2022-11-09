Путин и Лукашенко обсудили по телефону предстоящее заседание ОДКБ

Президенты также обговорили график встреч до конца этого года.

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Президент России Владимир Путин обсудил по телефону со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко предстоящее заседание стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Также президенты обговорили будущие встречи и сотрудничество двух стран.

«Лукашенко и Путин накануне вечером поговорили по телефону. Что обсуждали президенты: вопросы предстоящего заседания ОДКБ, белорусско-российские отношения с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество, график встреч до конца этого года», - сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Ранее в Таджикистане завершились учения «Рубеж-2022» Коллективных сил быстрого развертывания государств - членов ОДКБ Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности. Практические действия развернулись на полигоне Харбмайдон неподалеку от границы с Афганистаном.