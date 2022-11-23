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В Минобороны России сообщили об отражении украинской атаки на Павловку в ДНР

14:26 23.11.2022
Кроме того, в результате упреждающего огневого налета нанесено поражение выдвигавшимся из Угледара резервам противника, добавили в МО РФ.
В Минобороны России сообщили об отражении украинской атаки на Павловку в ДНР
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Вооруженные силы РФ отразили атаку вооруженных формирований Украины на Павловку. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на ежедневном брифинге, комментируя ситуацию на Южно-Донецком направлении.

Кроме того, в результате упреждающего огневого налета нанесено поражение выдвигавшимся из Угледара резервам противника. Также представитель российского оборонного ведомства сообщил об уничтожении диверсионно-разведывательной группы противника в районе Новодаровки в Запорожской области.

Конашенков озвучил потери противника на данном направлении в живой силе и военной технике. Так, за сутки безвозвратные и санитарные потери неприятеля превысили 40 человек, из техники уничтожены три бронеавтомобиля, МТ-ЛБ и четыре пикапа.

Он сообщил о продолжении наступления ВС РФ на Донецком направлении.
За сутки противник потерял более 60 своих бойцов и пять боевых бронированных машин.

На Купянском направлении сорвана попытка перехода в атаку мотопехотной роты врага в районе Новоселовского. Потери ВФУ в личном составе превысили 30 человек. На Краснолиманском направлении сорвана попытка выдвижения неприятельских войск для атаки в направлении Червонопоповки. Уничтожено до 20 украинских боевиков.

В новой сводке о проведении специальной военной операции также сказано, что силы ПВО сбили украинские беспилотники в районе газовых месторождений в Черном море.

Ранее Минобороны показало видео, где морпехи Северного флота в Мурманской области обучают мобилизованных штурму зданий.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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