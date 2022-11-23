МО РФ: украинские беспилотники сбиты в районе газовых месторождений в Черном море

В Минобороны России добавили, что также вражеские беспилотники были уничтожены в районе Севастополя.

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В Минобороны России рассказали об уничтожении украинских беспилотников в районе газовых месторождений в Черном море. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты пять беспилотных летательных аппаратов в районе газоконденсатных месторождений в Черном море и в районе города Севастополь», - заявил Конашенков.

Еще Игорь Конашенков раскрыл результаты ударов, нанесенных за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, а также ракетными войсками и артиллерией. По его словам, поражен пункт управления 128-й украинской горно-штурмовой бригады. Он находился в районе населенного пункта Вольнянск в Запорожской области. Также огневому поражению подверглись 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также другие войска в 144 районах.

В районе Николаевки на территории ДНР удалось уничтожить украинскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 американского производства. Уничтожены и два вражеских склада с ракетно-артиллерийским вооружением. Они находились в районах Вольнянска в Запорожской области и Червонопоповки на территории ЛНР.

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил и актуальные данные по потерям военной техники Украины. Враг недосчитался 333 самолетов, 177 вертолетов, 2 554 беспилотников, 390 ЗРК, 6 782 танков и других боевых бронированных машин, 3 615 орудий и минометов, а также 7 329 единиц специальной военной автотехники.

Также в Минобороны России сообщили об отражении украинской атаки на Павловку в ДНР.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов