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Вспышки выстрелов над снежным покрывалом: кадры тренировки резервистов под Самарой

10:44 23.11.2022
Подготовке личного состава не мешают даже сложные погодные условия, такие как снег с дождем и сильный ветер.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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На полигоне в Самарской области проходят тренировки военнослужащих, мобилизованных для участия в специальной военной операции на Украине. Как сообщает Минобороны России, резервисты проводят боевое слаживание и совершенствуют подготовку в составе отделений.

На кадрах военного ведомства видно, как мужчины стреляют из автоматов и пулеметов, а также РПГ-7. Полигон укутан снежным покрывалом, а вспышки стрельбы из гранатометов освещают морозную мглу.

Тренировки проводятся под руководством опытных инструкторов и с учетом проведения спецоперации.

Ранее корреспондент «Звезды» Павел Кольцов понаблюдал за обучением военнослужащих подразделений материально-технического обеспечения в тыловом районе зоны спецоперации.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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