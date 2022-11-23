Вспышки выстрелов над снежным покрывалом: кадры тренировки резервистов под Самарой
На полигоне в Самарской области проходят тренировки военнослужащих, мобилизованных для участия в специальной военной операции на Украине. Как сообщает Минобороны России, резервисты проводят боевое слаживание и совершенствуют подготовку в составе отделений.
На кадрах военного ведомства видно, как мужчины стреляют из автоматов и пулеметов, а также РПГ-7. Полигон укутан снежным покрывалом, а вспышки стрельбы из гранатометов освещают морозную мглу.
Тренировки проводятся под руководством опытных инструкторов и с учетом проведения спецоперации.
Ранее корреспондент «Звезды» Павел Кольцов понаблюдал за обучением военнослужащих подразделений материально-технического обеспечения в тыловом районе зоны спецоперации.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов