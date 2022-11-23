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Илон Маск заявил, что Associated Press распространили фейк об упавших в Польше ракетах

Анастасия Бобылева
00:18 23.11.2022
При этом владелец Twitter подчеркнул, что не отправит агентство в постоянный бан.
Илон Маск заявил, что Associated Press распространили фейк об упавших в Польше ракетах
© Фото: Patrick Pleul, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Миллиардер и владелец Twitter Илон Маск заявил, что социальная сеть не практикует постоянных блокировок. Вечный бан не грозит даже агентству Associated Press, которое распространило фейк о якобы попадании российских ракет в Польшу.

Он подчеркнул, что даже ультралевые аккаунты, публикующие откровенную ложь, не будут подвергаться постоянной блокировке.

«Даже в отношении Ассошиэйтед Пресс с их совершенно вымышленным сообщением о российских ракетах, попавших в Польшу, которое было чревато серьезными последствиями эскалации войны», - цитирует Маска РИА Новости.

Ранее сообщалось, что аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в Twitter был разблокирован. Число его подписчиков стало быстро увеличиваться, и за семь часов на бывшего американского лидера подписались 25 миллионов человек.

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