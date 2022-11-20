На аккаунт Трампа в Twitter подписались 25 млн человек за семь часов

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Число подписчиков аккаунта экс-президента США Дональда Трампа в Twitter достигло 25 миллионов человек. При том, что новый владелец социальной сети Илон Маск разблокировал аккаунт бывшего главы Белого дома только накануне ночью.

Напомним, Twitter «навечно» заблокировал Трампа после январских событий, связанных со штурмом Капитолия его сторонниками. Тогда Трампа сочли виновным в подстрекательстве и таким образом лишили многомиллионной аудитории. На момент блокировки подписчиков у 45-го президента Соединенных Штатов было 90 миллионов.

Накануне снятия блокировки Маск провел среди пользователей голосование, в котором приняли участие свыше 15 миллионов человек. Большинство одобрили возвращение республиканца.