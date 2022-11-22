В стране и мире Токаев одержал победу на выборах в Казахстане с 81,31% голосов Игнат Далакян Инаугурация президента Казахстана состоится 26 ноября. © Фото: Илья Питалев, РИА Новости Читайте нас на: Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выиграл на досрочных выборах главы государства, набрав, по итоговым данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), 81,31% голосов избирателей. Об этом заявил председатель ЦИК республики Нурлан Абдиров. «Токаев набрал 81,31%», - передает РИА Новости слова Абдирова, произнесенные на заседании ЦИК во вторник. Согласно окончательным данным Центральной избирательной комиссии, явка на досрочных президентских выборах в Казахстане составила 69,44%. Напротив графы «против всех» свою галочку поставили 5,80% избирателей. Глава ассоциации фермеров Жигули Дайрабаев набрал 3,42%, общественный деятель Каракат Абден - 2,60%, экономист Мейрам Кажыкен - 2,53%. За представителя оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлана Ауесбаева отдали голоса 2,22%, за правозащитницу Салтанат Турсынбекову - 2,12%. «Таким образом, предварительные итоги сегодня подтверждены официально поступившими протоколами», - заявил глава ЦИК. Инаугурация президента Казахстана состоится 26 ноября. Напомним, досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. Согласно предварительным итогам голосования, уверенно лидировал действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев. Экспертное мнение и аналитика