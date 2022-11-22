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Токаев одержал победу на выборах в Казахстане с 81,31% голосов

Игнат Далакян
09:32 22.11.2022
Инаугурация президента Казахстана состоится 26 ноября.
Токаев одержал победу на выборах в Казахстане с 81,31% голосов
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выиграл на досрочных выборах главы государства, набрав, по итоговым данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), 81,31% голосов избирателей. Об этом заявил председатель ЦИК республики Нурлан Абдиров.

«Токаев набрал 81,31%», - передает РИА Новости слова Абдирова, произнесенные на заседании ЦИК во вторник.

Согласно окончательным данным Центральной избирательной комиссии, явка на досрочных президентских выборах в Казахстане составила 69,44%. Напротив графы «против всех» свою галочку поставили 5,80% избирателей.

Глава ассоциации фермеров Жигули Дайрабаев набрал 3,42%, общественный деятель Каракат Абден - 2,60%, экономист Мейрам Кажыкен - 2,53%. За представителя оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлана Ауесбаева отдали голоса 2,22%, за правозащитницу Салтанат Турсынбекову - 2,12%.

«Таким образом, предварительные итоги сегодня подтверждены официально поступившими протоколами», - заявил глава ЦИК.

Инаугурация президента Казахстана состоится 26 ноября.

Напомним, досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. Согласно предварительным итогам голосования, уверенно лидировал действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.

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