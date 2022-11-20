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В Казахстане начались выборы президента

Максим Крюков
04:18 20.11.2022
Помимо действующего президента страны Касыма-Жомарта Токаева, на пост главы государства претендуют еще пять кандидатов.
В Казахстане начались выборы президента
© Фото: Hendrik Schmidt, ZB, Global Look Press
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В Казахстане начали работу избирательные участки для голосования на внеочередных выборах президента страны. Всего по республике будет задействован 10 101 участок, а в списки избирателей включены почти 12 миллионов граждан.

Голосование будет завершено в 20:00 (17:00 по московскому времени). В пяти западных областях (Западно-Казахстанская, Атырауская, Актюбинская, Кызылординская и Мангистауская) из-за разницы во времени участки откроются и закроются на час позже.

На пост главы государства претендуют шесть кандидатов: действующий президент Касым-Жомарт Токаев, экономист Мейрам Кажыкен (выдвинут содружеством профсоюзов «Аманат»), глава ассоциации фермеров республики Жигули Дайрабаев (представляет партию «Ауыл»), представитель оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев, правозащитница Салтанат Турсынбекова (представительница объединения «Казахские матери - путь к традициям») и общественный деятель Каракат Абден, которая была выдвинута национальным альянсом профессиональных социальных работников.

В начале ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал законы, ограничивающие полномочия главы государства. Они, в частности, предполагают сокращение отдельных полномочий президента в отношении местных исполнительных органов и Высшего судебного совета, введение так называемой «президентской квоты» в сенате парламента и отдельных ограничений в период нахождения главы государства в должности.

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