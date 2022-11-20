В стране и мире Экзитпол: на выборах президента Казахстана Токаев набирает 85,52% голосов Марина Крижановская Опрос был проведен институтом общественной политики партии «Аманат». © Фото: Пресс-служба президента Казахстана, РИА-Новости Читайте нас на: Предварительные итоги голосования на выборах президента Казахстана показывают, что ныне действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев уверенно лидирует. В частности предварительные результаты свидетельствуют о поддержке Токаева 85,52% казахстанцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом общественной политики партии «Аманат». Их объявил представитель института в эфире телеканала «Астана». Информацию приводит РИА Новости. «Касым-Жомарт Токаев - 85,52%», - сообщает агентство. Немногим ранее сообщалось о начавшихся выборах президента в Казахстане. Помимо действующего президента страны Токаева, на пост главы государства претендуют еще пять кандидатов. В сентябре в Казахстане были одобрены поправки в конституцию о семилетнем сроке президентства и переименовании столицы. Поправки предусматривали введение однократного семилетнего президентского срока, а также возвращение столице республики прежнее название - Астана. Экспертное мнение и аналитика