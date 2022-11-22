В Приштине пообещали, что все-таки будут штрафовать за сербские автомобильные номера - на 150 евро, а в случае повторных нарушений - отбирать авто.

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Власти Косово на двое суток отложили введение штрафов за сербские автомобильные номера. Как заявил премьер-министр самопровозглашенной республики Альбин Курти, на эту временную уступку он согласился после того, как на него надавили американские дипломаты.

Белград и Приштина этой ночью вплотную подошли к началу вооруженного конфликта. Из-за отказа живущих в Косово сербов менять свои автомобильные номера на местные, косовские.

Накануне власти Приштины отправили на север края спецназ МВД. А в Белграде заявили: Сербия - согласно международному праву - поддержит свой народ. А вооруженные силы предпримут все, чтобы защитить людей.

Напомним, что попытка Александра Вучича лично урегулировать конфликт с косовскими властями успехом не увенчалась. В Приштине пообещали, что все-таки будут штрафовать за сербские автомобильные номера - на 150 евро. А в случае повторных нарушений - отбирать авто.

Ранее бывший премьер-министр Косово Рамуш Харадинай призвал власти отменить штраф в отношении сербов. Косовские власти приняли решение штрафовать не сменивших сербские регистрационные знаки на местные, начиная с 22 ноября этого года.