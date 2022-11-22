В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Вучич заявил, что готов защищать сербов в Косово

Анастасия Бобылева
00:09 22.11.2022
Он напомнил, что за сербским народом стоит государство, готовое защищать людей в соответствии с международным правом и резолюцией ООН.
Вучич заявил, что готов защищать сербов в Косово
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press
Читайте нас на:

Президент Сербии Александр Вучич напомнил, что будет защищать свой народ в Косово и Метохии. Так он прокомментировал действия Приштины по отношению к косовским сербам.

«Если кто-то думает, что может изгонять сербский народ, убивать и ранить наших людей, мое дело им напомнить то, что я уже много раз говорил со всей серьезностью и решимостью. И когда это говорю, в отличие от некоторых других, я знаю, что это значит – мы будем со своим сербским народом и не оставим его в беде», - цитирует Вучича РИА Новости.

Президент рассказал, что представители косовских сербов приедут в Белград на совещание. Он подчеркнул, что за его народом стоит государство, готовое защищать сербов в соответствии с международным правом и резолюцией ООН.

Вучич также заявил, что в Косово месяцами планировали насильственные действия.

Напомним, Приштина планирует плавный переход с сербских автомобильных номеров на косовские. С 22 ноября машины с сербскими номерами будут штрафовать. Полиция непризнанного государства уже подтвердила, что собирается применять эту меру.

Среди проживающих в Косово сербов действия Приштины вызвали серьезное недовольство. Многие чиновники, судьи и сотрудники полиции ушли со своих постов в знак протеста.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:09 В стране и мире
Вучич заявил, что готов защищать сербов в Косово
22:44 В стране и мире
Экспертная группа МАГАТЭ оценила степень повреждения ЗАЭС
19:40 В стране и мире
Суд в Польше отменил штраф «Газпрому» и его европейским партнерам по «Северному потоку-2»
17:18 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что в дисбалансе продовольствия в мире виновата «авантюрная политика Запада»
17:17 В стране и мире
Видео
Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-главреда Tatler Ариана Романовского по делу о вымогательстве
Популярное
В МО РФ заявили, что убийство выродками ВСУ пленных не получится представить «исключением»
В МО РФ подчеркнули, что Зеленский и приспешники ответят перед судом за каждого убитого пленного
МО РФ: украинское командование расстреляло своих же боевиков в ЛНР после отказа выполнять задачи
Видео
МО РФ: специалисты идентифицируют упавшие на Польшу обломки как элементы украинской ракеты С-300
Reuters: Байден проинформировал НАТО и G7, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО
Население Земли достигло восьми миллиардов человек
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.