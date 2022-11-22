Вучич заявил, что готов защищать сербов в Косово

Он напомнил, что за сербским народом стоит государство, готовое защищать людей в соответствии с международным правом и резолюцией ООН.

© Фото: Kremlin Pool Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич напомнил, что будет защищать свой народ в Косово и Метохии. Так он прокомментировал действия Приштины по отношению к косовским сербам.

«Если кто-то думает, что может изгонять сербский народ, убивать и ранить наших людей, мое дело им напомнить то, что я уже много раз говорил со всей серьезностью и решимостью. И когда это говорю, в отличие от некоторых других, я знаю, что это значит – мы будем со своим сербским народом и не оставим его в беде», - цитирует Вучича РИА Новости.

Президент рассказал, что представители косовских сербов приедут в Белград на совещание. Он подчеркнул, что за его народом стоит государство, готовое защищать сербов в соответствии с международным правом и резолюцией ООН.

Вучич также заявил, что в Косово месяцами планировали насильственные действия.

Напомним, Приштина планирует плавный переход с сербских автомобильных номеров на косовские. С 22 ноября машины с сербскими номерами будут штрафовать. Полиция непризнанного государства уже подтвердила, что собирается применять эту меру.

Среди проживающих в Косово сербов действия Приштины вызвали серьезное недовольство. Многие чиновники, судьи и сотрудники полиции ушли со своих постов в знак протеста.