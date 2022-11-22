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Бывший премьер Косово призвал власти отменить штраф в отношении сербов

Марина Крижановская
01:49 22.11.2022
Косовские власти приняли решение штрафовать не сменивших сербские регистрационные знаки на местные, начиная с 22 ноября этого года.
Бывший премьер Косово призвал власти отменить штраф в отношении сербов
© Фото: Festim Beqiri dpa Globallookpress
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В непризнанном Косово потребовали от действующих властей региона отменить штраф в отношении сербов, не сменивших автомобильные регистрационные знаки Сербии.

С таким обращением выступил бывший премьер и председатель «Альянса за будущее Косова» (АБК) Рамуш Харадинай. Он обратился к действующему премьер-министру Косово Альбину Курти.

«Призываю премьер-министра приостановить выполнение решения о номерных знаках», - приводит его слова ТАСС.

Вместе с тем Харадинай призвал в срочном порядке созвать внеочередное заседание парламента (Скупщины). Предложение принять активное участие «в урегулировании ситуации и выходе из тупика» поступило в адрес президента Косова Вьосы Османи.

«Это последний момент для правительств Белграда и Приштины, чтобы сесть и обсудить мирное соглашение о признании независимости самопровозглашенного Косова и отказаться от действий, которые ставят под угрозу жизни людей», - заявил экс-премьер Косово.

Немногим ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что готов защищать сербов в Косово. Он добавил, что представители косовских сербов приедут в Белград на совещание и подчеркнул, что за сербским народом стоит государство, готовое защищать его в соответствии с международным правом и резолюцией ООН.

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