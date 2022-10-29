Эрдоган объявил, что в Турции создадут хаб, по которому газ будет поставляться в Европу

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На территории Турции будет создан международный газовый хаб для поставок российского газа в Европу. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего выступления в парламенте.

«Мы договорились с Владимиром Путиным о создании у нас газового центра, через который природный газ можно будет поставлять в Европу», - цитирует ТАСС слова Эрдогана.

Ранее президент РФ Владимир Путин на Валдайском форуме дал высокую оценку отношениям с Турцией и турецким лидером Реджепом Эрдоганом. В частности, российский президент привел в качестве примеров позитивного сотрудничества, «совпадения вектора взаимных интересов» договоренности о создании газового хаба в Турции и развитии двусторонних отношений в сфере туризма.