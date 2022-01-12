Кремль ожидает высокий уровень заболеваемости из-за «омикрона»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков предположил, что цифры заболеваемости «омикроном» в России будут очень высокими, дело в специфике нового штамма.

«Имеем предварительные данные о том, что протекает легче, возможно, это позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения, но задел прочности все равно необходим», - объяснил представитель Кремля.

По его словам, ответить на вопрос, понадобится ли локдаун, пока никто не может.

«Если те, кто не привился, привьются, или те, кто прививался больше полугода назад, сделают бустер, они сделают себе и своим близким добро», - подчеркнул Песков.

Ранее заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила, что в России зафиксировано 698 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса. По ее словам, большая часть этих случаев приходится на московский регион.

Накануне сообщалось, что в России зарегистрировали тест-систему для выявления омикрон-штамма коронавируса. Она была разработана специалистами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Набор реагентов за полтора часа способен выявить и дифференцировать в одной пробирке геноварианты вирусов «омикрон» и «дельта».