Госдеп: контактов между США и Россией на саммите G20 не ожидается
Контактов между США и Россией на предстоящем саммите G20 в Индонезии не ожидается. С таким заявлением выступил представитель государственного департамента Нед Прайс.
«Я не ожидаю, что будут двусторонние обсуждения между США и Россией в контексте G20», - приводит RT заявление Прайса.
Ранее президент Владимир Путин не исключил возможность поездки в Индонезию на предстоящий саммит «двадцатки». Глава российского государства отметил, что благодарен президенту Индонезии Джоко Видодо за приглашение и добавил, что РФ в любом случае будет представлена на саммите на высоком уровне.
В свою очередь, Белый дом подтвердил участие американского лидера Джо Байдена в саммите. Перед поездкой на Бали он посетит Египет и Камбоджу. Саммит в Индонезии пройдет 15-16 ноября.