Госдеп: контактов между США и Россией на саммите G20 не ожидается

Президент России Владимир Путин ранее не исключил своего участия в мероприятиях саммита «Большой двадцатки».

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Контактов между США и Россией на предстоящем саммите G20 в Индонезии не ожидается. С таким заявлением выступил представитель государственного департамента Нед Прайс.

«Я не ожидаю, что будут двусторонние обсуждения между США и Россией в контексте G20», - приводит RT заявление Прайса.

Ранее президент Владимир Путин не исключил возможность поездки в Индонезию на предстоящий саммит «двадцатки». Глава российского государства отметил, что благодарен президенту Индонезии Джоко Видодо за приглашение и добавил, что РФ в любом случае будет представлена на саммите на высоком уровне.

В свою очередь, Белый дом подтвердил участие американского лидера Джо Байдена в саммите. Перед поездкой на Бали он посетит Египет и Камбоджу. Саммит в Индонезии пройдет 15-16 ноября.