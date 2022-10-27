Путин не исключил поездки на саммит G20

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Президент РФ Владимир Путин не исключил возможность поездки в Индонезию на предстоящий саммит G20.

«Может быть, и поеду, еще не знаю пока», - сказал он, выступая на пленарной сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Глава российского государства отметил, что благодарен президенту Индонезии Джоко Видодо за приглашение. Он добавил, что РФ в любом случае будет представлена на саммите на высоком уровне.

Саммит пройдет на индонезийском Бали 15-16 ноября.

Также на саммите Путин заявил, что знает, где примерно украинцы готовят «грязную бомбу». По его словам, для ее создания можно загрузить ядерное топливо в тактический ракетный комплекс «Точку-У».