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Белый дом подтвердил участие Байдена в саммите G20 на Бали

Алиса Краузе
02:37 29.10.2022
Перед прибытием в Индонезию президент США посетит Египет и Камбоджу.
Белый дом подтвердил участие Байдена в саммите G20 на Бали
© Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress
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Американский лидер Джо Байден поучаствует в предстоящем саммите «Большой двадцатки», который состоится в Индонезии в следующем месяце. Перед прибытием на мероприятие глава государства также совершит визиты в Египет и Камбоджу.

О планах президента США сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Саммит лидеров G20 будет проходить на Бали с 13 по 16 ноября.

До этого, 11 ноября, Байден будет находиться на курорте  Шарм эш-Шейх, где организуют климатическую конференцию ООН. Затем, с 12 по 13 ноября лидер Соединенных Штатов посетит Пномпень для участия в ежегодном саммите США-АСЕАН.

Как заявили в Белом доме, ключевыми темами обсуждения во время саммита на Бали станут глобальные последствия украинского конфликта, климатические изменения, а также приоритетные цели в рамках восстановления мировой экономики. При этом Байден не считает нужным встречаться в Индонезии с президентом РФ Владимиром Путиным, даже в случае прибытия последнего.

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