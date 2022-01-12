В Госдуме рассмотрят законопроект о дистанционном медосмотре водителей

Законопроект о дистанционном медицинском осмотре водителей рассмотрят в Госдуме в феврале. Документ предполагает наделить медработников правом проводить осмотры автомобилистов посредством телемедицины. В комитете по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры отметили, что первое чтение законопроекта должно состояться уже в феврале.

«Сегодня катастрофически не хватает врачей и медработников, которые бы проводили такие осмотры. По предварительным подсчетам, требуется около 300 тысяч человек, которые могли бы проверять водителей, выезжающих на дороги общего пользования. Поэтому нам необходима телемедицина, о которой мы уже говорим более пяти лет. Безусловно, наш комитет этот законопроект поддержит, так как он очень нужен стране», - рассказал «Известиям» глава комитета Евгений Москвичев.

Ранее парламентарии допустили возможность обмена данными о состоянии здоровья водителей между медицинскими организациями и ГИБДД. По их мнению, это позволит снизить потенциальную аварийность и усилить безопасность дорожного движения.

По словам инициаторов, медорганизации должны извещать ГИБДД, которая, в свою очередь, приостановит действие водительского удостоверения гражданина. Медики будут направлять соответствующие заключения в ГИБДД через Единую государственную систему в сфере здравоохранения. Это автоматически повлечет за собой приостановку действия прав до следующего освидетельствования, после которого запрет на управление автомобилем может быть отменен или продлен.