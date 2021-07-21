В правительство РФ внесен законопроект о дистанционных медосмотрах водителей

Заместитель директора Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России Максим Некрасов сообщил, что законопроект о внесении изменений в статьи Трудового кодекса, которые предусматривают проведение дистанционных медицинских осмотров водителей перед рейсом и после него, внесен в правительство РФ.

Минздрав России в начале марта подготовил соответствующий проект федерального закона. Предполагалось, что проект вступит в силу с 1 июля 2021 года.

Ранее стало известно, что в России заработает система «Паутина», при помощи которой сотрудники полиции будут разыскивать угнанный автотранспорт. Соответствующий сервис разработан МВД РФ и до конца года будет внедрен в подразделения по всей России.