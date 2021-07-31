В Госдуме оценили инициативу об обмене данными между медиками и ГИБДД

Обмен данными о состоянии здоровья водителей между медицинскими организациями и ГИБДД позволит снизить потенциальную аварийность и усилить безопасность дорожного движения. В этом уверен зампредседателя комитета по транспорту и строительству Госдумы РФ Владимир Афонский.

«Существуют случаи, когда в течение 10 лет действия медицинской справки, которая дает право управлять транспортным средством, у отдельных граждан могут появиться заболевания, например, ухудшение зрения или зависимость, которые станут противопоказанием к вождению», - цитирует ТАСС слова Афонского.

По его мнению, в таких случаях, медорганизации должны извещать ГИБДД, которая, в свою очередь, приостановит действие водительского удостоверения гражданина. По словам Афонского, когда соответствующий документ пройдет все согласования и поступит на рассмотрение народных избранников, ему дадут правовую оценку.

Сам он считает подобный обмен информацией - работой в правильном направлении. Кроме того, считает депутат, необходимо доработать меры ответственности за фальсификацию в этой области.

«Безопасность на дорогах - наша общая забота. Минздрава, водителей, пассажиров, пешеходов, ГИБДД и дорожных служб. Инструменты должны работать комплексно. Излишних мер здесь быть не может», - уверен парламентарий.

Проект закона предусматривает активный обмен информацией между Минздравом и ГИБДД. Медики будут направлять соответствующие заключения в ГИБДД через Единую государственную систему в сфере здравоохранения.

Это автоматически повлечет за собой приостановку действия прав до следующего освидетельствования, после которого запрет на управление автомобилем может быть отменен или продлен. Для водителей, игнорирующих запреты, предусмотрены штрафы от пяти до 15 тысяч рублей.