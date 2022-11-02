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Сотни штрафов и три ДТП: что известно о водителе самосвала, устроившего в Москве смертельное ДТП

Наталья Жадько
22:19 02.11.2022
Водительское удостоверение мужчина получил меньше года назад.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Смертельная авария в центре Москвы на улице 1905 года могла произойти из-за отказа тормозов у грузовика. Предварительную причину трагедии с такси, в которой погибли два человека, озвучили в правоохранительных органах. Очевидцы же рассказывают, что грохот от столкновения самосвала с легковушкой был слышен даже в подземке. При этом они отмечают, что не было звука скрежета тормозов. Видели свидетели и побег водителя грузовика.

Личность мужчины уже установили. Им оказался 27-летний гражданин Белоруссии Вячеслав Пивавар. По неофициальной информации, водительское удостоверение он получил меньше года назад. За это время мужчина уже успел собрать больше сотни штрафов, а на грузовике «висит» три ДТП. По неподтвержденным данным, он устроился водителем к индивидуальному предпринимателю и занимался перевозкой грузов. Владелец, на которого оформлен самосвал, отказался давать какие-либо комментарии.

Известно также, что сегодня водитель, который совершил наезд, не должен был ехать в рейс. Почему он сел за руль выяснят следователи. После поисков, которые длились весь день, мужчину задержали.

«Полицейские в ходе проведения комплекса мероприятий задержали гражданина и доставили в территориальное подразделение органов внутренних дел. На месте дорожной аварии сотрудниками Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы собран весь необходимый материал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», - сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Москве Владимир Васенин.

Погибшим водителем легкового автомобиля оказался 30-летний мужчина. Коллеги из сервиса такси уже выразили свои соболезнования семье. Родственники таксиста почти сразу же прибыли на место ДТП.

Пассажиркой, по предварительным данным, была 34-летняя женщина. В это роковое утро она торопилась на работу - была церемониймейстером в крематории, а еще водила экскурсии по Ваганьковскому кладбищу.

«Она умела поддерживать людей, которые приходили на кладбище скорбеть по своим близким. Она находила слова поддержки. Она была счастливым человеком, у которого хобби переросло в работу», - вспоминают коллеги погибшей.

Напомним, по факту ДТП уже заведено уголовное дело. В эти минуты следователи допрашивают водителя.

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