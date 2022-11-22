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Нечеловеческая жестокость: что известно о новой кровавой расправе украинских боевиков

Андрей Аркадьев
Игорь Лапик
18:15 22.11.2022
В Сети появилось еще одно видео, которое в очередной раз подтверждает нечеловеческую жестокость украинских националистов. На страшных кадрах боевики добивают безоружных солдат.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В новостях обсуждают кадры убийства безоружных солдат. На них нет бронежилетов, это говорит о том, что бойцов не добивают после боя. Убивают именно сдавшихся, которые до этого самостоятельно сняли с себя амуницию.

Предположительно, на видео расправа над нашими военнослужащими. На руках у убитых красные повязки - отличительный признак российских военных. Дата и место этих съемок пока неизвестны. Запись появилась в Telegram-каналах сегодня днем. Одним из первых видео опубликовал военкор Александр Коц.

Это уже не первое видео, свидетельствующее о зверствах украинских националистов. На прошлой неделе весь мир потрясли кадры из Макеевки, на которых боевики в желтых повязках расправляются с лежащими на земле пленными. Все они были убиты выстрелами в упор в голову. Сегодня Госдума приняла заявление к парламентам других стран с призывом осудить преступления киевского режима и помочь привлечь к ответственности преступников.

Несколько часов назад появилась информация о том, что украинская сторона возбудила уголовное дело по факту убийства военнопленных. Но квалифицируется оно как «вероломство, совершенное военнослужащими России при сдаче в плен». То есть получается, что военное преступление совершили сами расстрелянные пленные. Что касается Запада, то там также не спешат признавать преступления украинских нацистов. Например, газета The New York Times в своей статье пытается даже оправдать действия убийц.

При этом журналисты назвали видеозапись подлинной. Аналитики сравнили видео со спутниковыми снимками и пришли к выводу, что ужасающий эпизод действительно произошел в Макеевке, ранее занятой украинскими боевиками.

В наше время преступникам будет сложно уйти от ответа. В Интернет сразу же попали фото и все данные о боевиках, учинивших расправу над пленными в Макеевке. Между тем в Сети уже появилась информация о ликвидации одного из украинских военных, стрелявших в безоружных россиян. Однако официального подтверждения этому нет.

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