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«Разрушение миропорядка»: Захарова об ограничениях Западом присутствия РФ на форумах

Алексей Курильченко
15:53 22.11.2022
Мария Захарова напомнила, что недопуск Варшавой Сергея Лаврова на СМИД ОБСЕ - не единичный случай.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Решение Польши не допускать главу МИД РФ Сергея Лаврова на заседание СМИД ОБСЕ это далеко не единичный случай. Запад всегда стремился ограничить присутствие России на международных площадках. Как рассказала «Звезде» официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова, Запад стремится навязать миру свою волю и «заткнуть» тех, кто с этим не согласен.

«Точно так же наши, так называемые бывшие американские партнеры делают все, чтобы ограничить наше физическое присутствие в целом ряде форумов. Либо проводя информационно-политические кампании, либо просто придумывая и вбрасывая дезинформацию. Делается очень много для того, чтобы российские делегаты не смогли принять участие. Это разрушение международных основ нынешнего миропорядка. Миропорядок, основанный на правилах, о котором так много говорят теперь на Западе буквально в каждом выступлении, это вещь абсолютно непонятная, потому что нет никакого свода правил, нет никаких правил как таковых, есть только право сильного диктовать свою волю, навязывая ее другим», - сказала Захарова.

Ранее Министерство иностранных дел Польши подтвердило отказ допустить главу МИД России Сергея Лаврова к участию в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое пройдет в Лодзи 1-2 декабря. В польском дипведомстве заявили, что «Россия должна быть максимально изолирована». В Кремле ответили, что решение Польши станет для организации «головной болью».

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