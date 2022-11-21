В Кремле прокомментировали недопуск Лаврова на заседание ОБСЕ

По словам Дмитрия Пескова, подобные предложения вряд ли доставят дискомфорт России, в отличие от ОБСЕ.

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Отказ допустить министра иностранных дел России Сергея Лавроыв на предстоящее заседание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), котое состоится в Польше, может стать для организации «головной болью». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Давайте вспомним конец прошлого и начало этого года. Именно ОБСЕ тогда отвергла конструктивные предложения России по структурированному разговору по вопросам безопасности. Подобные заявления вряд ли могут доставить дискомфорт для нашей стороны, тем более для Сергея Лаврова. Но то, что это большая головная боль для ОБСЕ как для организации - это однозначно», - заявил Песков журналистам.

Ранее министерство иностранных дел Польши подтвердило отказ допустить главу МИД России Сергея Лаврова к участию в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое пройдет в Лодзи 1-2 декабря. В польском дипведомстве заявили, что «Россия должна быть максимально изолирована».