МИД Польши подтвердил отказ Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ

Яблоньский считает, что РФ должна быть максимально изолирована на всех международных площадках.

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Министерство иностранных дел Польши подтвердил отказ допустить главу МИД России Сергея Лаврова к участию в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, который пройдет в Лодзи 1-2 декабря. Об этом сообщает Telewizja Polska.

«Сейчас, на наш взгляд, Россия должна быть абсолютно, максимально изолирована на всех международных площадках. Отсюда - такое решение», - цитирует заместителя министра МИД Польши Павла Яблоньского польский телеканал Telewizja Polska.

Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на полях саммита G20 заявлял, что Украина предлагает неадекватные условия для переговоров. В разговоре с французским президентом глава МИД РФ подчеркнул, что мирное решение украинского кризиса невозможно из-за неадекватных требований Киева.