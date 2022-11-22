«Рьяная русофобия»: Захарова о недопуске Лаврова на заседание ОБСЕ

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на вопрос «Звезды» о решении Польши не допускать главу российского ведомства Сергея Лаврова к участию в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Дипломат заявила, что польские политики в очередной раз продемонстрировали миру свою ничем не прикрытую русофобию.

«Это рьяная, объявленная, уже выходящая за рамки разумного русофобия, ненависть к нашей стране. К сожалению, целый ряд польских политиков последние десятилетия только этим и занимались. Кто-то от черноты своей души, кто-то, наверное, за деньги коллективного Запада, никто этого не скрывал. С другой стороны, сейчас речь идет о Польше не просто как о государстве, а как о стране, которая председательствует в ОБСЕ и должна обеспечить равные условия работы всех стран-членов. Польша наносит удар уже по самой системе организации, по безопасности и сотрудничеству в Европе», - заявила Захарова.

Ранее Министерство иностранных дел Польши подтвердило отказ допустить главу МИД России Сергея Лаврова к участию в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое пройдет в Лодзи 1-2 декабря. В польском дипведомстве заявили, что «Россия должна быть максимально изолирована». В Кремле ответили, что решение Польши станет для организации «головной болью».