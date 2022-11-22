Андрей Разин проиграл суд за права на песни «Ласкового мая»

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Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске оставил без удовлетворения жалобу музыкального продюсера Андрея Разина о правообладании на песни группы «Ласковый май». Таким образом, суд вынес решение в пользу семьи Юрия Шатунова. Об этом сообщили адвокаты семьи музыканта Асель Мухтарова-Казарновская и Сергей Васильев.

«Сегодня кассационная жалоба Андрея Разина оставлена без удовлетворения. Юридически это звучит так: решение апелляционной инстанции от 8 июня 2022 года оставить в силе; решение первой инстанции оставить в силе; в кассационной жалобе Разину Андрею Александровичу отказать в полном объеме. А если перевести эту терминологию на обычный язык, то Разин сегодня потерпел поражение. Да, он может подать жалобу в Верховный суд РФ. Но его шансы там близки к нулю. Кроме того, все сделки Разина с правами на песни композитора Сергея Кузнецова, в том числе с иностранными лицами из "недружественных стран", ничтожны», - цитирует слова правозащитников «Аргументы и факты».

Разин подал иск о правах на песни группы в кассационный суд в октябре, несмотря на обещание не делать от этого. Адвокат скончавшегося летом музыканта Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов отметил, что Разин «публично рвет на себе волосы» из-за смерти Шатунова, параллельно пытаясь дать делу ход.

Разин много лет судился с Шатуновым за права на выступления последнего, угрожал ему уголовным преследованием за исполнение песен группы. В начале июня Ставропольский краевой суд отменил решение от 2005 года о переходе прав на песни «Ласкового мая» от их автора Сергея Кузнецова к продюсеру Разину. Сам Кузнецов заявлял, что права на песни продюсеру не передавал.