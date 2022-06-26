Опубликованы кадры из зала прощания с Юрием Шатуновым на Троекуровском кладбище

Также на прощание с известным исполнителем у Троекуровского кладбища выстроилась гигантская очередь.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

«Звезда» публикует кадры из траурного зала Троекуровского кладбища в Москве, где сегодня, 26 июня состоится прощание с российским музыкантом, бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Судя по видео, в зале собрались представители прессы, помещение буквально устлано белыми розами.

Кроме того, на прощание с известным исполнителем у Троекуровского кладбища выстроилась гигантская очередь. По всей видимости, жители столицы занимали себе место в таком огромном потоке людей с самого утра.

Напомним, Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет от обширного инфаркта. Сообщения о смерти популярного певца появились в СМИ утром 23 июня. У Шатунова остались супруга Светлана и дети Дэннис и Эстелла.