Разин подал иск о правах на песни «Ласкового мая» в кассационный суд

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Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин подал иск о правах на песни группы в кассационный суд, несмотря на обещание не делать от этого. Об этом РИА Новости сообщил адвокат скончавшегося летом музыканта Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов.

«Он (Разин. - Прим.ред.) подал иск в кассационный суд, хотя обещал, что так делать не будет. На песни. Апелляцию мы выиграли, а тут он подал на кассацию», - сказал юрист.

Кудряшов отметил, что Разин «публично рвет на себе волосы» из-за смерти Шатунова, параллельно пытаясь дать делу ход.

Согласно данным сайта Пятого кассационного суда общей юрисдикции, слушание по делу назначено на 30 ноября.

Разин много лет судился с Шатуновым за права на выступления последнего, угрожал ему уголовным преследованием за исполнение песен группы. В начале июня Ставропольский краевой суд отменил решение от 2005 года о переходе прав на песни «Ласкового мая» от их автора Сергея Кузнецова к продюсеру Разину. Сам Кузнецов заявлял, что права на песни продюсеру не передавал.

Шатунов скончался в ночь на 23 июня, причиной смерти стал обширный инфаркт. По мнению друзей артиста, именно его эмоциональное состояние на фоне конфликта с Разиным могло способствовать ухудшению здоровья.