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Экс-глава Ростуризма войдет в состав экспертного совета при правительстве РФ

Алексей Курильченко
12:41 22.11.2022
Зарина Догузова отказалась от должности курирующего замминистра в Минэкономразвития.
Экс-глава Ростуризма войдет в состав экспертного совета при правительстве РФ
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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Бывший руководитель Ростуризма Зарина Догузова войдет в состав экспертного совета при правительстве РФ. Представитель Догузовой подтвердил, что она отказалась от должности курирующего замминистра в Минэкономразвития.

«Зарина Догузова войдет в состав экспертного совета при правительстве», - сообщил представитель агентству РИА Новости.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма 20 октября. Функции упраздняемого ведомства будут переданы Министерству экономического развития. Мероприятия по ликвидации ведомства должны быть завершены к 15 марта 2023 года.

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