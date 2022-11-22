Экс-глава Ростуризма войдет в состав экспертного совета при правительстве РФ

Зарина Догузова отказалась от должности курирующего замминистра в Минэкономразвития.

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Бывший руководитель Ростуризма Зарина Догузова войдет в состав экспертного совета при правительстве РФ. Представитель Догузовой подтвердил, что она отказалась от должности курирующего замминистра в Минэкономразвития.

«Зарина Догузова войдет в состав экспертного совета при правительстве», - сообщил представитель агентству РИА Новости.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма 20 октября. Функции упраздняемого ведомства будут переданы Министерству экономического развития. Мероприятия по ликвидации ведомства должны быть завершены к 15 марта 2023 года.