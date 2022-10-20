Путин подписал указ об упразднении Ростуризма

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Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму (Ростуризм). Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристической деятельности функции упраздняемого ведомства будут переданы Министерству экономического развития Российской Федерации, которому в течение полугода необходимо будет создать нормативную базу с учетом новых функций.

Глава государства поручил правительству РФ обеспечить в установленные российским законодательством сроки проведения ликвидационных процедур в связи с упразднением федерального органа.

Указ президента вступает в силу со дня его подписания.