В стране и мире Мишустин подписал распоряжение об окончательном упразднении Ростуризма Алексей Курильченко Ликвидация должна быть завершена до 15 марта следующего года. © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press Читайте нас на: Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об окончательном упразднении Федерального агентства по туризму (Ростуризм). Согласно тексту документа, ликвидация должна быть завершена до 15 марта следующего года. «Определить Минэкономразвития России федеральным органом исполнительной власти, ответственным за проведение ликвидационных мероприятий по упразднению Ростуризма (далее - ликвидационные мероприятия)... Завершить ликвидационные мероприятия до 15 марта 2023 года», - цитирует текст распоряжения РИА Новости. Также документ устанавливает, что сотрудники Ростуризма продолжают выполнять свои обязанности, в том числе и связанные с ликвидацией. Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма 20 октября. Функции упраздняемого ведомства будут переданы Министерству экономического развития. Экспертное мнение и аналитика