Минпромторг внес в список параллельного импорта продукцию зарубежных киностудий

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Минпромторг России дополнил перечень для параллельного импорта продукцией иностранных брендов Marvel, Disney Pixar и DC Comics. Об этом говорится в приказе министерства на официальном сайте правовой информации.

«Перечень дополнили брендами автомобильных запасных частей, продукцией химической промышленности. По параллельному импорту теперь можно будет поставлять продукцию с торговыми марками Marvel, Disney Pixar, DC Comics и др», - говорится в сообщении.

Кроме этого, в список параллельного импорта вошел алкоголь таких брендов, как: Jagermeister, White Horse, Malibu, Jose Cuervo, Jack Daniels's, Bell's, Sheridan's, Jose Cuervo и другие.

Ранее в Федеральной таможенной службе РФ констатировали положительную динамику параллельного импорта. Отмечено, что после его легализации в Россию было завезено 1,6 миллионов тонн разных товаров на 12,6 миллиардов долларов.