Минпромторг внес в список для параллельного импорта алкоголь

Также в перечень включили продукцию Marvel, Disney Pixar и DC Comics.

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Министерство промышленности и торговли Российской Федерации утвердило новый перечень товаров для параллельного импорта. В него включили алкоголь иностранных брендов.

Также список дополнили продукцией Marvel, Disney Pixar и DC Comics. Кроме того, в перечень вошли и бренды автозапчастей, продукция химической промышленности и игрушки.

Ранее в Федеральной таможенной службе России констатировали положительную динамику параллельного импорта. После его легализации в страну завезли 1,6 миллионов тонн разных товаров на 12,6 миллиардов долларов.

В целом прирост параллельного импорта оценивается в 12% ежемесячно. В основном в Россию завозятся техника и электроника, а также одежда и парфюмерия.