Пентагон: НАТО не вмешается в украинский конфликт, но продолжит помогать Киеву

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что итоги конфликта на Украине «помогут определить курс глобальной безопасности в этом столетии».

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НАТО не стремится к конфронтации с РФ, оно не будет втянуто в украинский конфликт, однако продолжит помогать Киеву. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на ежегодном Форуме по безопасности в Галифаксе.

Как отметил Остин, итоги конфликта на Украине «помогут определить курс глобальной безопасности в этом столетии». Он добавил, что Североатлантический альянс является оборонительным союзом, который не стремится к конфронтации с РФ и не представляет для нее угрозы.

«Мы не будем втянуты в конфликт. Но мы будем поддерживать Украину», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что США планируют до января 2023 года принять закон о выделении Украине военной помощи на сумму до 50 миллиардов долларов. Очередной транш в размере 12 миллиардов Вашингтон направил Киеву в сентябре.