СК РФ возбудил дело по факту массового расстрела российских военнопленных в ЛНР

По данному факту в отношении представителей ВФУ было возбуждено уголовное дело об убийстве группой лиц, осуществляющей служебную деятельность, и о жестоком обращении с военнопленными.

© Видео: СК РФ © Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Следствие возбудило уголовное дело по факту массового расстрела украинскими националистами российских военнопленных в селе Макеевка в ЛНР. Ранее были опубликованы кадры жесткой расправы боевиков над безоружными бойцами ВС РФ. Об этом сообщили в СК РФ.

«Сегодня в различных телеграм-каналах широкое распространение получило видео, на котором представители украинских вооруженных формирований расстреливают не менее 11 безоружных российских военнослужащих, попавших к ним в плен», - сообщили в ведомстве.

По данному факту в отношении представителей ВФУ было возбуждено уголовное дело об убийстве группой лиц, осуществляющей служебную деятельность, и о жестоком обращении с военнопленными.

Сейчас военные следователи делают все необходимое для того, что идентифицировать лица, которые сделали кадры жестокой расправы. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

В российском оборонном ведомстве прокомментировали данные кадры, назвав украинских боевиков «выродками», и заявили, что президент Украины Владимир Зеленский и приспешники будут отвечать перед судом за каждого убитого пленного.