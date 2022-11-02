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«Своих не бросаем»: экс-летчик Ярошенко рассказал, чем будет заниматься в Общественной палате

Виктория Ивашечкина
20:44 02.11.2022
Бывший летчик выразил президенту РФ благодарность за оказанное доверие.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Бывший летчик, правозащитник Константин Ярошенко рассказал, что у него много планов на новой должности в Общественной палате. Он выразил президенту РФ Владимиру Путину благодарность за доверие.

Напомним, в конце октября Ярошенко был включен в состав Общественной палаты России. Соответствующее решение прописано в указе российского лидера. 

«Надеюсь, выполним все, что от нас зависит. Первое будет одно из направлений - поддержание автомобилей, которые производим. Много проблем, и не только в дальнем зарубежье, но и на Украине. Много ребят наших там находится, уже будем их возвращать к семьям, женам, матерям», - поделился он.

Кроме этого, Константин Ярошенко планирует заниматься и вопросами противодействия двойным стандартам коллективного Запада в отношении России. Член Общественной палаты России отметил важность поддержки россиян, которые оказались за рубежом в тяжелой ситуации.

В апреле в МИД РФ сообщили об обмене американского студента Тревора Рида, признанного виновным в применении насилия в отношении представителей власти, на Константина Ярошенко. Российского летчика арестовали в Либерии в 2010 году. Его обвинили в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Позднее мужчину депортировали в США, а в сентябре 2011 года приговорили к 20 годам тюрьмы.

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