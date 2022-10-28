Президент РФ включил летчика Ярошенко в состав Общественной палаты
В апреле Константина Ярошенко удалось обменять на гражданина США и вернуть в Россию.
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Летчик Константин Ярошенко включен в состав Общественной палаты России. Соответствующее решение прописано в указе президента РФ Владимира Путина.
«Утвердить членом Общественной палаты РФ Ярошенко К.В. - правозащитника, общественного деятеля», - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Напомним, в апреле в российском МИД сообщили об обмене американского студента Тревора Рида, признанного виновным в применении насилия в отношении представителей власти, на Константина Ярошенко. Российского летчика арестовали в Либерии в 2010 году. Его обвинили в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Позднее мужчину депортировали в США, а в сентябре 2011 года приговорили к 20 годам тюрьмы.