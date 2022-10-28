В стране и мире Президент РФ включил летчика Ярошенко в состав Общественной палаты Елизавета Потейчук В апреле Константина Ярошенко удалось обменять на гражданина США и вернуть в Россию. © Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости Читайте нас на: Летчик Константин Ярошенко включен в состав Общественной палаты России. Соответствующее решение прописано в указе президента РФ Владимира Путина. «Утвердить членом Общественной палаты РФ Ярошенко К.В. - правозащитника, общественного деятеля», - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Напомним, в апреле в российском МИД сообщили об обмене американского студента Тревора Рида, признанного виновным в применении насилия в отношении представителей власти, на Константина Ярошенко. Российского летчика арестовали в Либерии в 2010 году. Его обвинили в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Позднее мужчину депортировали в США, а в сентябре 2011 года приговорили к 20 годам тюрьмы. Экспертное мнение и аналитика