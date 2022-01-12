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Опубликованы кадры первого полета изготовленного с нуля стратегического ракетоносца Ту-160М

18:20 12.01.2022
Полет проходил на высоте 600 метров, его продолжительность составила около получаса.
© Видео: Ростех © Фото: Ростех
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В Казани поднялся в небо первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М. Дебютный полет самолета над заводским аэродромом продлился полчаса.

Экипаж выполнял маневры на высоте 600 метров. Летчики проверили устойчивость и управляемость машины в воздухе. Программу возрождения производства стратегических ракетоносцев Ту-160 развернули по решению президента РФ Владимира Путина.

Бомбардировщик Ту-160 способен нести на борту до 12 ракет с ядерной боеголовкой. Дальность действия этих ракет - до 3 500 км, а значит, ему не нужно заходить в зону действия ПВО, чтобы нанести удар.

В случае необходимости самолет способен и прорывать ПВО: изменяемая геометрия крыльев позволяет ему совершать перелет на дальность в 13 950 км и развивать скорость до 2 200 км/ч. Вкупе с рабочим потолком в 21 765 м это делает Ту-160 крайне сложной мишенью.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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