В МИД РФ отреагировали на предложение НАТО восстановить работу миссий в Москве и Брюсселе

Представители Североатлантического альянса в ходе заседания Совета Россия-НАТО предложили РФ восстановить работу миссий в Москве и Брюсселе. Ответа российская сторона пока не дала, заявили в МИД РФ.

«Это было предложение альянса. Оно учтено. Ответа российская сторона пока не дала», - приводят заявление российского внешнеполитического ведомства РИА Новости.

Как в ходе встречи в Брюсселе заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, альянс готов заново открыть представительство в Москве, поскольку с РФ нужен диалог.

Также он заявил, что НАТО готово обсуждать с Россией взаимное ограничение в отношении ракет и вопрос ядерной политики. Также, по словам Столтенберга, после заседания Совета Россия-НАТО стороны намерены продолжить диалог.