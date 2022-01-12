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«Человек-легенда»: ученица Михаила Зеленского поделилась воспоминаниями о телеведущем

Виктория Ивашечкина
18:24 12.01.2022
По словам девушки, журналист всегда уделял много времени и внимания своим ученикам.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Igor Primak, RussianLook, globallookpress
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Студентка курса журналиста Михаила Зеленского, Дарья Новичкина, поделилась со «Звездой» воспоминаниями о знаменитом телеведущем. По словам девушки, попасть к нему в команду было большим успехом.

Журналист умер в возрасте 46 лет 11 января, когда находился на отдыхе в Доминиканской Республике. По предварительной информации, причиной смерти стал инсульт. Журналист являлся преподавателем Высшей школы «Останкино». 

«Михаил Владимирович для журналистов, абитуриентов был человеком-легендой. Считалось, что попасть к нему - это было успехом. Когда мы к нему только пришли, он сказал нам, что мы не абитуриенты, а прежде всего люди, должны быть самими собой. Он сказал, что только тогда мы станем настоящими журналистами», - рассказала девушка.

По словам ученицы Зеленского, ведущий всегда проверял человечность своих учеников, а также ценил, когда они говорили правду.

«Именно на нас он готов был тратить свое время. К нам он всегда приходил в очень хорошем настроении. Мне, маленькой девочке, запоминались все ток-шоу Михаила Владимировича. Когда я поступала в университет, поняла, что тоже должна тут работать. Он очень много рассказывал о закадровой жизни. Его знания дали мне очень многое», - подчеркнула Дарья Новичкина.

Ранее в Союзе журналистов выразили соболезнования из-за смерти телеведущего Михаила Зеленского. Как отмечалось, у журналиста было много новых творческих планов, которые он не успел реализовать.

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