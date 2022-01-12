Умер журналист Михаил Зеленский
О причинах смерти телеведущего пока ничего не сообщается.
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
Известный телеведущий Михаил Зеленский умер в возрасте 46 лет. Печальную новость сообщил заместитель руководителя телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович на своей странице в Facebook.
«Вечная память. На 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский», - сказано в сообщении.
О том, что стало причиной смерти журналиста, в настоящий момент информации нет.
Зеленский был ведущим программы «Билет в Большой» на «России-Культура». Кроме того, он являлся обозревателем телеканала и ведущим программы «Новости культуры».