В стране и мире Умер журналист Михаил Зеленский Роман Захаров О причинах смерти телеведущего пока ничего не сообщается. © Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости Читайте нас на: Известный телеведущий Михаил Зеленский умер в возрасте 46 лет. Печальную новость сообщил заместитель руководителя телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович на своей странице в Facebook. «Вечная память. На 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский», - сказано в сообщении. О том, что стало причиной смерти журналиста, в настоящий момент информации нет. Зеленский был ведущим программы «Билет в Большой» на «России-Культура». Кроме того, он являлся обозревателем телеканала и ведущим программы «Новости культуры». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика