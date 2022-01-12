В Союзе журналистов выразили соболезнования из-за смерти Михаила Зеленского

Телеведущий Михаил Зеленский, который умер накануне в Доминикане, был творческим, оптимистичным, улыбчивым и очень приятным в общении. Об этом рассказал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

«Мы с Михаилом Зеленским работали на ВГТРК, когда он вел программу "Вести-Москва" <…> Программу он делал интересную, подбирал иногда очень неожиданные сюжеты», - подчеркнул Соловьев в комментарии для радиостанции «Говорит Москва».

Председатель Союза журналистов России добавил, что у Зеленского было много новых творческих планов, и выразил сожаление, что их не удалось реализовать.

«Жаль, что он не успел их осуществить. Сейчас перезваниваемся с коллегами, у всех просто шок от этой новости. От имени Союза журналистов России хочу выразить самые глубокие соболезнования семье и коллегам Михаила Зеленского», - сказал Соловьев.

Он отметил, что предварительная причина смерти 46-летнего журналиста - инсульт. Предположительно, мужчина во время отдыха в Доминиканской Республике пожаловался на плохое самочувствие, его довезли в местную больницу, но медикам не удалось его спасти.