Вижу все: работу российской артиллерии на Авдеевском направлении показали с коптера
«Звезда» публикует кадры работы российской артиллерии на Авдеевском направлении. В деле не только камера нашей съемочной группы, но и поднятый высоко коптер.
С него видно результаты ведения огня тяжелыми 152-мм снарядами - позиции украинских боевиков тонут в разрывах.
Как сообщает корреспондент «Звезды» Владислав Кустов, наша пехота продвигается вперед. В данный момент российские бойцы закрепляются в населенном пункте Водяное.
На передовой жарко. Слышны не только звуки артиллерийской дуэли, но и стрелковое оружие. Как только одно орудие отстрелялось, его тут же маскируют. И в дело уже вступает следующее. И так по очереди, практически без конца, ведется огонь по противнику.
Ранее публиковались кадры боевой работы российских вертолетов Ка-52 в зоне спецоперации.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов