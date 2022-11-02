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Вижу все: работу российской артиллерии на Авдеевском направлении показали с коптера

18:12 02.11.2022
Как сообщает корреспондент «Звезды» Владислав Кустов, наша пехота продвигается вперед. В данный момент российские бойцы закрепляются в населенном пункте Водяное. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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«Звезда» публикует кадры работы российской артиллерии на Авдеевском направлении. В деле не только камера нашей съемочной группы, но и поднятый высоко коптер. 

С него видно результаты ведения огня тяжелыми 152-мм снарядами - позиции украинских боевиков тонут в разрывах. 

Как сообщает корреспондент «Звезды» Владислав Кустов, наша пехота продвигается вперед. В данный момент российские бойцы закрепляются в населенном пункте Водяное. 

На передовой жарко. Слышны не только звуки артиллерийской дуэли, но и стрелковое оружие. Как только одно орудие отстрелялось, его тут же маскируют. И в дело уже вступает следующее. И так по очереди, практически без конца, ведется огонь по противнику.

Ранее публиковались кадры боевой работы российских вертолетов Ка-52 в зоне спецоперации.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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