Ужас врагу, поддержка пехоте: кадры работы артиллерии на Авдеевском направлении
Гром артиллерийских орудий сопровождает продвижение российских бойцов - сейчас они закрепляются в населенном пункте Водяное.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Корреспондент «Звезды» Владислав Кустов работает на передовой на Авдеевском направлении. Гром российской артиллерии внушает ужас врагу и воодушевляет наших бойцов.
«Сейчас пехота продвигается на Авдеевском направлении. Сейчас закрепляется в населенном пункте Водяное. Артиллерия поддерживает продвижение нашей пехоты, освобождает путь», - прокомментировал корреспондент.
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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов