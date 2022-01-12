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Прокурор Подмосковья дал советы по общению с телефонными мошенниками

Светлана Иванова
17:59 12.01.2022
Сергей Забатурин посоветовал задавать телефонным мошенникам неудобные вопросы.
Прокурор Подмосковья дал советы по общению с телефонными мошенниками
© Фото: cottonbro, Pexels
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Обычные люди в разговоре с потенциальными телефонными мошенниками должны проявлять бдительность и не бояться задавать неудобные вопросы. Такой совет россиянам дал прокурор Московской области Сергей Забатурин. В беседе с «360» он призвал граждан быть внимательными,  предусмотрительными и думать о собственной финансовой безопасности.

«Нужно быть менее доверчивым в подобных вопросах, более осторожным и, может быть, по-хорошему наглым. Не бояться задавать те вопросы, которых мошенники не ждут», - отметил прокурор.

Он добавил, что правоохранительная система реагирует на телефонные мошенничества, однако правильное поведение россиян приведет к снижению подобных преступлений.

Сейчас в регионе, как и по всей стране вал подобных правонарушений. При этом, как подчеркнул Забатурин, правоохранительные органы научились их раскрывать, и телефонные и кибермошенники все чаще привлекаются к уголовной ответственности.

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